Schauspieler : Patrick Dempsey über Nachhaltigkeit

Patrick Dempsey lernt viel von seinen Kindern. Foto: Felix Hörhager/dpa

Berlin Schauspieler Patrick Dempsey findet, er sei nicht so umweltbewusst wie seine drei Kinder. Im Lockdown habe er aber gemerkt, was man braucht und was nicht.

US-Schauspieler Patrick Dempsey (56, „Grey's Anatomy“) lernt beim Thema Nachhaltigkeit nach eigenen Worten viel von seinen drei Kindern.

„Meine Kinder sind Teenager und viel gewissenhafter, was Nachhaltigkeit angeht. Sie fragen mich Sachen wie: "Brauchen wir das wirklich? Sollten wir nicht nach einer Alternative suchen?"“, sagte Dempsey der Zeitschrift „Bunte“. Vor allem im Lockdown habe man gemerkt, was man nicht brauche.

Bei den vielen negativen Nachrichten falle es ihm heute oft schwer, „sich auf das Gute zu fokussieren“, sagte der Schauspieler. In den Nachrichten und auch sonst überall werde man immer auf das Negative hingewiesen.

© dpa-infocom, dpa:220706-99-927779/3

(dpa)