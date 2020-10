Katholizismus : Patrick Lindner ließ Eheringe von Pfarrer segnen

München Der Entertainer und sein Mann haben am Wochenende geheiratet - aber nur standesamtlich. Trotzem tragen sie jetzt von der Kirche gesegnete Ringe. Das gefällt offenbar manchen Leuten nicht.

Der Schlagersänger Patrick Lindner (60) und sein Mann Peter Schäfer haben ihre Eheringe in einer katholischen Kirche segnen lassen - nicht allen gefällt das. Das Paar ließ sich am Wochenende standesamtlich trauen und die Ringe von einem Pfarrer segnen, wie der Bayerische Rundfunk am Mittwoch berichtete. Das Erzbistum München und Freising erklärte, den Sachverhalt zu prüfen.