Carpool Karaoke : Paul McCartney hatte Zweifel an Tour mit James Corden

Paul McCartney hatte Zweifel an Tour mit James Corden

Paul McCartneys Fahrt mit James Corden wurde ein Hit. Foto: Stewart Westwood / Rmv/RMV via ZUMA Press/dpa

Liverpool Es wurde eine besonders emotionale Fahrt: Dabei hatte sich Paul McCartney bis zum Schluss gegen die Carpool-Karaoke-Tour durch seine Heimatstadt Liverpool gesträubt.

Mit seinem Auftritt in der „Late Late Show“ des Entertainers James Corden begeisterte Paul McCartney („Band On The Run“) vor zwei Jahren Fans und Zuschauer. Bei Youtube hat der Clip mittlerweile mehr als 52 Millionen Aufrufe.