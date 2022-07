Kim Kardashians Freund : Pete Davidson in neuer „The Kardashians“-Staffel dabei

Kim Kardashian und Pete Davidson - bald Seite an Seite in «The Kardashians» zu sehen. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Los Angeles Kim Kardashian und Pete Davidson sind seit mehreren Monaten ein Paar. Jetzt taucht der Comedian ganz tief in den Kosmos der illustren Familie ein.

In der ersten Staffel wurde bereits über den neuen Freund von Kim Kardashian gesprochen - nun wird der US-Comedian Pete Davidson selbst in der Reality-Show „The Kardashians“ zu sehen sein.

In einem kurzen Clip sieht man den 28-Jährigen neben Kims Schwester Khloé, als Kim dazukommt und fragt: „Babe? Möchtest du eben schnell mit mir duschen?“ Der Comedian lässt daraufhin kommentarlos sein Handy aus der Hand fallen und läuft hinter seiner Freundin her.

In der ersten Staffel der Sendung hatte Kim bereits mehrere Details aus ihrer neuen Beziehung geteilt. So habe sie etwa nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der Show „Saturday Night Live“ einen der Produzenten nach Petes Handynummer gefragt und so den ersten Schritt zu einem Kennenlernen gemacht.

Zwischen Schwangerschaft und Gesundheitsproblemen

„The Kardashians“ ist der Nachfolger der Reality-Show „Keeping up with the Kardashians“, in welcher die Familie 20 Staffeln lang ihr glamouröses Leben begleiten ließ. In Deutschland ist die neue Reality-Sendung bei Disney+ zu sehen.