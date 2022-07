Entertainerin : „Phänomen ist zurück“: Helene Fischer und ihr TV-Comeback

Leipzig Fast bis zum Ende der Show mussten sich die Fans gedulden: Schlagersängerin Helene Fischer hat am Samstag ihren ersten TV-Auftritt nach der Babypause live im Ersten gefeiert. Auch bei einem anderen Comeback wurde es emotional.

Große Pläne

„Das ist so schön! Hallo ihr Lieben!“, jubelte Fischer ihren Fans zu, die sie mit Bannern wie „Helene forever“ oder „Unser Phänomen ist zurück“ in der Glashalle der Leipziger Messe erwartet hatten. „Das ist eine gute Energie, das ist es doch“, sagte sie zum Publikum. Definitiv freue sie sich wieder auf die ganz großen Bühnen, erzählte sie Silbereisen später in der Live-Sendung. Die Vorbereitungen für ihr „größtes Konzert überhaupt“ am 20. August in München und ihre Tour mit insgesamt 70 Shows im nächsten Jahr liefen jetzt schon.