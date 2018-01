später lesen Auszeichnung Philipp Lahm mit Karl-Valentin-Orden geehrt FOTO: Peter Kneffel FOTO: Peter Kneffel Teilen

Fußballweltmeister Philipp Lahm (34) ist am Samstag mit dem Karl-Valentin-Orden der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla geehrt worden. Ausgezeichnet wurde Lahm - zum Faschingsauftakt an einem 11.11. in München geboren - für seine Äußerung: „Die meiste Luft hat der Ball“. dpa