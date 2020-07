Neue „Cobra 11“-Kommissarin : Pia Stutzenstein hat gar kein Auto

Köln In der Serie „Cobra 11“ muss Schauspielerin Pia Stutzenstein oftmals im Auto Gas geben. Privat nutzt sie eher das Skateboard.

Stutzenstein stößt in der neuen Staffel der RTL-Action-Serie neu zum Team und wird Partnerin des altgedienten „Cobra 11“-Ermittlers Erdogan Atalay (53). Sie ist damit die erste Frau in dieser Rolle. Die Serie, in der es oft krachende Verfolgungsjagden und viele Explosionen gibt, ist mittlerweile ein TV-Klassiker und läuft seit 1996. Die neue Staffel startet am 20. August bei RTL.