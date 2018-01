später lesen 4. Februar Pink singt Nationalhymne beim Super Bowl FOTO: Sophia Kembowski FOTO: Sophia Kembowski Teilen

Die Sängerin Pink (38) darf in diesem Jahr erstmals die US-Nationalhymne beim Super Bowl singen. Pink werde die Hymne vor Anpfiff der Partie am 4. Februar in Minneapolis vortragen, teilte die US-Footballliga NFL am Montag mit. dpa