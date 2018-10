später lesen Viraler Volltreffer Pizza-Kellner in Gummistiefeln wird zum Internet-Hit FOTO: Miguel Medina FOTO: Miguel Medina Teilen

Twittern

Teilen



Hoch.wasser in der gesamten Pizzeria, doch der Betrieb muss laufen: Ein Video aus einem überfluteten Ristorante im Zentrum von Venedig ist auf Facebook millionenfach abgerufen worden. Der knapp zweiminütige Film zeigt, wie die Kellner in Gummistiefeln durch knöchelhohes Wasser waten, um Pizzen zu den Gästen an den Tischen zu bringen. dpa