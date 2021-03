Markenzeichen adé : Plötzlich blond: Billie Eilishs grüne Phase ist vorbei

Billie Eilish noch im alten Look. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

New York Mut zur Veränderung. Billie Eilish hat ihn gezeigt. Was andere zu ihrem neuen Look sagen...

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Superstar-Musikerin Billie Eilish hat ihre grünen Haare hinter sich gelassen. Auf einem Instagram-Foto vom Mittwoch zeigte sich die „Ocean Eyes“-Sängerin und mehrfache Grammy-Gewinnerin mit blonden Haaren. „Kneif mich“, schrieb sie dazu, offenbar zufrieden mit ihrem neuen Aussehen.

Die meisten Nutzer reagierten positiv. Bis Donnerstagnachmittag MEZ gab es mehr als 17 Millionen „Gefällt mir“-Klicks. Ihre Rapper-Kollegin Megan Thee Stallion zum Beispiel schickte mehrere Herz-Emojis. Die 19-jährige Eilish hatte ihre grünen Haare in den vergangenen Jahren zu ihrem Markenzeichen gemacht.