später lesen Diamantring Premierministerin Jacinda Ardern will heiraten Teilen

Twittern

Teilen



Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern will heiraten. Die 38-Jährige und ihr Lebensgefährte Clarke Gayforde (41) sind bereits seit Ostern verlobt, wie die Regierung in der Hauptstadt Wellington am Freitag offiziell bestätigte. dpa