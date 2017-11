später lesen Royaler Beistand Prinz Charles besucht verwüstete Karibikinseln FOTO: Victoria Jones FOTO: Victoria Jones Teilen

Prinz Charles hat die von Wirbelstürmen schwer beschädigten Karibikinseln besucht, um sich über die anstehenden Wiederaufbauarbeiten zu informieren. Der britische Thronfolger begab sich am Sonntag in Dominica auf eine schwer beschädigte Farm und in die Ortschaft Pichelin, die im September von dem Hurrikan „Maria“ verwüstet wurde. dpa