Prinz Charles will als König keine Politik machen

Der britische Thronfolger Prinz Charles (69) will sich als König nicht in die Politik einmischen. Das sagte Charles bei einem BBC-Interview anlässlich seines 70. Geburtstags in der kommenden Woche (14.11.), das am Donnerstagabend ausgestrahlt werden soll. dpa