Queen-Enkel : Prinz Harry: Burnout brachte mich ans Ende von allem

«Selbstfürsorge ist das erste, was wegfällt»: Prince Harry. Foto: Adrian Dennis/AFP/PA/dpa/Archiv

London/San Francisco „Als würde ich eine Kerze an beiden Enden anzünden“: Prinz Harry litt unter Burnout und verrät offen und ehrlich, wie er sich fühlte und was er dagegen unternahm.

Prinz Harry (37) hat offen über seine Erfahrungen mit Burnout gesprochen. Er sei „buchstäblich am Ende von allem, was ich hatte, angekommen“, sagte der Queen-Enkel bei einer Veranstaltung in San Francisco.