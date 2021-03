Britisches Königshaus : Prinz Harry: Dianas Tod hat ein großes Loch hinterlassen

London/Santa Barbara Prinz Harry weiß, wie es sich anfühlt, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Jetzt gibt er Kindern Hoffnung, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

„Als ich ein Junge war, habe ich meine Mutter verloren. Damals wollte ich das nicht glauben oder akzeptieren, und es hat ein großes Loch in mir hinterlassen“, schrieb der 36-Jährige in dem neu erscheinenden Buch „Hospital by the Hill“. Prinzessin Diana war 1997 bei einem schweren Autounfall in Paris ums Leben gekommen.