Netflix : Prinz Harry in Doku-Serie über „Invictus Games“

Los Angeles/London Die Stiftung von Prinz Harry und Herzogin Meghan produziert eine Serie über die „Invictus Games“, die Harry ins Leben gerufen hat.

Wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte, produziert Archewell eine Doku-Serie über den von Harry ins Leben gerufenen Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten namens „Invictus Games“. Prinz Harry werde bei der Netflix-Doku mit dem Titel „Heart of Invictus“ sowohl vor der Kamera in Erscheinung treten als auch als Producer tätig sein, hieß es in der Mitteilung.