London Prinz Harry klagt: Prozess um abgehörte Telefone beginnt

Der Prozess ist nur einer von mehreren, die Prinz Harry in Großbritannien gegen die als „Tabloid Press“ bezeichneten Boulevardmedien führt. Er war bereits im März in einem Verfahren gegen den Verlag der Blätter „Daily Mail“ und „Mail on Sunday“, Associated Newspapers Limited, überraschend selbst als Zeuge aufgetreten. Auch gegen den Verlag der Zeitungen „Sun“ und der inzwischen eingestellten „News Group Newspapers“ hat Harry wegen ähnlicher Vorwürfe ein Verfahren ins Rollen gebracht.