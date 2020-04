„Beeindruckend“ : Prinz Harry lobt fast 100-jährigen Spendensammler

Marston Moretaine/Los Angeles Der britische Royal zeigt sich beeindruckt von einem fast Hundertjährigen, der Spenden in zweistelliger Millionenhöhe gesammelt hat. Mit dem Geld will er das britische Gesundheitswesen unterstützen.

Was Captain Tom Moore geschafft habe, sei „absolut beeindruckend“, sagte Harry am Sonntag. „Es ist nicht nur das, was er getan hat, sondern auch, wie die Menschen darauf reagiert haben“, sagte der 35-Jährige in dem Podcast „Declassified“ für Militärangehörige. Harry setzt sich unter anderem für Kriegsversehrte ein. Der Prinz bedankte sich auch bei den Hunderttausenden Freiwilligen, die sich während der Corona-Pandemie um die Risikogruppen kümmern wollten.