Teamwork : Prinz Harry und Jon Bon Jovi in den Abbey-Road-Studios

London Für einen guten Zweck: Jon Bon Jovi nahm gemeinsam mit Mitgliedern des Invictus Games-Chors ein Lied für die gleichnamige Stiftung auf, deren Schirmherr Prinz Harry ist.

Der britische Prinz Harry (35) hat am Freitag mit US-Rockmusiker Jon Bon Jovi in den legendären Abbey-Road-Studios in London offenkundig im Duett gesungen. So sah es zumindest in einem kurzen Videoclip auf dem Instagram-Accounts des Royals aus.