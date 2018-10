später lesen Royals auf Tour Prinz Harry und Meghan in Australien gelandet FOTO: Uncredited FOTO: Uncredited Teilen

Prinz Harry und seine Frau Meghan sind am Montagmorgen in Sydney eingetroffen. In den kommenden 16 Tagen wollen sie ab Dienstag auf ihrer ersten offiziellen gemeinsamen Auslandsreise seit der Hochzeit im Mai eine Tour durch Australien, Neuseeland, die Fidschi-Inseln und das Königreich Tonga machen. dpa