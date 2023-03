Royal : Prinz Harry: viel verloren, aber auch viel gewonnen

London Der britische Prinz hat mit seiner Herkunftsfamilie gebrochen. Einem Trauma-Experten erzählt er, warum er und seine Frau Meghan sich zu dem Schritt entschlossen haben.

Mit Blick auf seinen Abschied aus dem britischen Königshaus hat Prinz Harry eine gemischte Bilanz gezogen. „Ich habe viel verloren“, sagte der 38-Jährige am Samstag in einem online übertragenen Gespräch mit dem Autor und Trauma-Experten Gabor Maté. „Aber gleichzeitig habe ich auch viel gewonnen. Meine Kinder so aufwachsen zu sehen, wie sie es jetzt tun, wäre in dem Umfeld dort nicht möglich gewesen“, sagte Harry mit Blick auf seine alte Heimat im Vereinigten Königreich.