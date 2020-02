Britsiche Royals : Prinz Harry will mit Vornamen angesprochen werden

Prinz Harry will mit Vornamen angesprochen werden

Prinz Harry bei der Konferenz zu nachhaltigem Tourismus in Edinburgh. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa.

Edinburgh Sagt doch einfach Du zu mir: Prinz Harry legt keinen Wert mehr auf verstaubte Titel.

Der britische Prinz Harry hat bei einem Auftritt in Schottland offenkundig darum gebeten, nur mit seinem Vornamen angesprochen zu werden. Das geht aus einer Äußerung der schottischen Journalistin Ayesha Hazarika bei der Einführung zu einer Rede des 35-Jährigen in Edinburgh am Mittwoch hervor.