später lesen Britisches Königshaus Prinz Harrys Schwiegermutter wieder in London FOTO: Ben Stansall FOTO: Ben Stansall Teilen

Twittern

Teilen



Herzogin Meghans Mutter ist wieder in London. Zuletzt war Doria Ragland bei der Hochzeit ihrer Tochter mit Prinz Harry im Mai in Großbritannien. Am Donnerstag war die US-Amerikanerin gemeinsam mit Prinz Harry (34) an Meghans Seite, als die 37-Jährige ein Kochbuch vorstellte. dpa