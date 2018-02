später lesen Dänenprinz Prinz Henrik hat gutartigen Lungentumor FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Der Ehemann der dänischen Königin Margrethe (77), Prinz Henrik (83), hat einen gutartigen Tumor in der Lunge. Er werde im Krankenhaus in Kopenhagen außerdem wegen einer Lungenentzündung behandelt, teilte das Königshaus am Freitag mit. dpa