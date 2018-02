Prinz Henrik kommt für "letzte Zeit" nach Hause

Sorge in Dänemark

Der schwerkranke dänische Prinz Henrik ist aus dem Krankenhaus nach Hause verlegt worden. Der Zustand des 83-Jährigen sei weiter ernst, teilte das Königshaus mit. Prinz Henrik habe sich aber gewünscht, seine "letzte Zeit" im Schloss Fredensborg zu verbringen.

Der Mann der dänischen Monarchin Margrethe (77) war mit einer Lungenentzündung im Rigshospitalet in Kopenhagen behandelt worden. Dort hatten die Ärzte auch einen gutartigen Tumor im linken Lungenflügel gefunden. Prinz Henriks Gesundheitszustand war zuletzt so schlecht, dass die Königin Termine absagte und Kronprinz Frederik (49) vorzeitig von den Olympischen Winterspielen in Südkorea abreiste.

Am Wochenende hatten Mitglieder der Königsfamilie den schwerkranken Prinzen immer wieder im Krankenhaus besucht. Henriks jüngere Schwester Catherine de Monpezat reiste aus Frankreich an.

Im ländlich gelegenen Schloss Fredensborg rund 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen hatte Henrik bereits im Herbst viel Zeit verbracht, nachdem der Palast seine Demenz-Erkrankung öffentlich gemacht hatte.



Dort hält sich derzeit auch Königin Margrethe auf.

(oko)