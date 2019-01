später lesen Prinzgemahl „unter Schock“ Prinz Philip in Autounfall verwickelt FOTO: Aaron Chown FOTO: Aaron Chown Teilen

Prinz Philip hat einen Autounfall in England unverletzt überstanden. Der 97-jährige Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. (92) habe am Donnerstagnachmittag selbst am Steuer gesessen, teilte der Buckingham-Palast in London mit. dpa