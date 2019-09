Britisches Königshaus : Prinzessin Beatrice verlobt - Hochzeit 2020

London Die britische Prinzessin Beatrice (31) hat sich mit dem Immobilienmogul Edoardo Mapelli Mozzi verlobt. Die Hochzeit wird im kommenden Jahr sein, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag in London mit.

Sie hätten sich an einem Wochenende im September in Italien verlobt, ließen die beiden verlauten. Seit etwa einem Jahr sind sie ein Paar und haben nach eigenen Angaben „viele ähnliche Interessen und Werte“. „Ich freue mich so für meine liebste, große Schwester und den lieben Edo“, schrieb die 29 Jahre alte Prinzessin Eugenie auf Instagram.

Was Beatrice bei ihrer Hochzeit wohl tragen wird? Den Schwestern wurde in der Vergangenheit schon so mancher Mode-Fauxpas vorgeworfen. So fielen beide bei der Hochzeit von Prinz William und Kate wegen ihrer bizarren Hüte auf: Beatrice ungewöhnlich geformte Kreation wurde mit einer Brezel, einem Toilettensitz, einer Katzenklappe und einem Elchgeweih verglichen. Später versteigerte sie den Hingucker für 81.000 Britische Pfund (über 91.000 Euro) und spendete das Geld für einen guten Zweck.