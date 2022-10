Britische Royals : Prinzessin Kate bittet um Empathie für Suchtkranke

London Ein Suchterkrankung wird oft verschwiegen oder verdrängt. Die britische Prinzessin Kate wirbt dafür, mit Abhängigkeiten offen umzugehen.

Prinzessin Kate (40) hat an suchtkranke Menschen appelliert, sich nicht durch Scham von der Suche nach Hilfe abhalten zu lassen. „Sucht ist eine ernsthafte psychische Erkrankung, die jeden treffen kann, unabhängig von Alter, Geschlecht, Rasse oder Nationalität“, sagte Kate in einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft.