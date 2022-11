Royals : Prinzessin Kate sieht Lücken in frühkindlicher Erziehung

London „Es wird nicht genug getan“, sagt Prinzessin Kate mit Verweis auf die frühkindliche Erziehung. Man müsse die „einzigartige Bedeutung der ersten fünf Jahre“ anerkennen - auch mit Blick auf die Zukunft.

Die britische Prinzessin Kate will mehr Aufmerksamkeit auf Lücken und Schwächen in der frühkindlichen Erziehung lenken. „Es wird nicht genug getan“, schrieb die 40-Jährige - mit offiziellem Titel nun Prinzessin von Wales - am Samstag in einem Gastbeitrag in der britischen Tageszeitung „The Telegraph“. „Wenn wir eine gesündere und glücklichere Gesellschaft für künftigere Generationen schaffen wollen, müssen wir die einzigartige Bedeutung der ersten fünf Jahre des Lebens anerkennen und verstehen“, so Kate weiter.