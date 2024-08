Hochzeit in Norwegen Prinzessin Märtha Louise heiratet Schamanen Durek Verrett

Nach einer Willkommensfeier im nahe gelegenen Ålesund, einer Bootsfahrt durch den Fjord sowie einer weiteren Vor-Hochzeits-Party im Ort Geiranger in den Vortagen sollen die Hochzeitsfeierlichkeiten in den Mittagsstunden ihren Höhepunkt erreichen. Wie aus dem von der Zeitung „Verdens Gang“ veröffentlichten Programm hervorgeht, soll die Trauungszeremonie um 13.00 Uhr in einem Zelt auf einer Freifläche neben einem Hotel stattfinden, in dem später auch die Hochzeitsfeier veranstaltet wird.