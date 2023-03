Von Fußball zu Trash TV Prominent getrennt: Jakub Jarecki packt sein (fehlendes) Sex-Leben aus

Jarecki liefert im Laufe der Episode verschiedene Erklärungen für die Sex-Flaute in der Beziehung. „Ich habe keine Lust, weil ich keinen hochkriege wegen der Streitigkeiten“, heißt es von Jarecki zunächst. Im Einzelinterview erklärt er daraufhin: „Dass ich mit ihr nicht so viel Sexualität hatte, liegt auch an dem Thema, dass sie schon Kinder möchte und ich nicht. Durch diesen ganzen Aspekt baut sich in mir einfach so eine Blockade auf.“ Am Ende gibt Jarecki noch einen dritten Grund: „Ich glaube, ich habe aber auch ein Porno-Problem. [...] Weil ich in meinem Leben schon so viele Pornos geguckt habe.“