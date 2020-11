Biden vs. Trump : Promis rufen in US-Wahlnacht zum Wählen auf

Promis rufen in US-Wahlnacht zum Wählen auf

Biden vs. Trump

Los Angeles „Bleibt in der Schlange!“ - denn jede Stimme zählt. Zahlreiche Prominente mobilisieren noch einmal ihre Fans.

Beim Kopf-an-Kopf-Rennen um die US-Präsidentschaft haben sich in der Wahlnacht viele Hollywoodstars und Künstler zu Wort gemeldet.

„Ich laufe ruhelos hin und her“, schrieb „Tribute von Panem“-Star Elizabeth Banks (46) in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter. Auf diese Weise würde sie wenigstens die verspeiste Menge an Eiscreme wieder abbauen, scherzte die Schauspielerin. „Ich weiß, dass einige von euch Angst haben. Sprecht mit mir. Ich bin da“, bot der Komiker Josh Gad (39) seinen Twitter-Followern an.