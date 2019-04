später lesen #MeToo Prozess gegen Harvey Weinstein erneut verschoben Teilen

Das Strafverfahren gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe soll erst am 9. September beginnen. Das teilte das Gericht in New York mit, vor dem der Prozess stattfindet. dpa