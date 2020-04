Talkshow-Moderator : Publizist Hermann Schreiber ist tot

Hamburg Vor allem ältere Zuschauer der „NDR Talk Show“ dürften den früheren Moderator Hermann Schreiber noch kennen. „Klug und zugewandt“ heißt es in den Nachrufen auf einen Publizisten, der im Alter von 90 Jahren gestorben ist.

Reportagen, Bücher und vor allem die „NDR Talk Show“ bleiben von ihm in Erinnerung: Der frühere „Geo“-Chefredakteur und langjährige Moderator der „NDR Talk Show“, Hermann Schreiber, ist tot.

Er sei im Alter von 90 Jahren in der Nacht zu Ostersonntag gestorben, bestätigte ein Sprecher des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr am Dienstag unter Berufung auf die Angehörigen.

„Hermann Schreiber gehört zu den großen Journalisten der Bundesrepublik“, teilte G+J-Verlagschefin Julia Jäkel mit. „Klug, feingeistig, abwägend und humorvoll“ habe er das Magazin „Geo“ in den 80er Jahren in Hamburg entscheidend mitgeprägt. „Gruner + Jahr verneigt sich in Respekt vor diesem Menschenfreund.“