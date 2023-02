Royals : Queen Camilla muss Besuche absagen

London Sie leide an einer „saisonalen Krankheit“, sagt ein Sprecher des Könighauses über den Gesundheitszustand von Königsgemahlin Camilla.

Wegen einer Erkrankung muss Königsgemahlin Camilla (75) zwei geplante Besuche in Mittelengland absagen. Die Ehefrau von König Charles III. leide an einer „saisonalen Krankheit“, sagte ein Sprecher des Buckingham-Palasts am Montag. Details nannte er nicht. Camilla wollte eigentlich an diesem Dienstag eine Ballettschule in Birmingham sowie eine Bücherei im nahegelegenen Telford besuchen. Ein neues Datum werde hoffentlich bald gefunden, sagte der Palastsprecher.