Royaler Nachwuchs : Queen-Enkelin Eugenie erwartet ein Baby

London Vor knapp zwei Jahren haben Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank geheiratet. Bald sind die beiden zu dritt.

Großbritannien hat einen harten Winter vor sich - doch am Ende wartet royaler Nachwuchs: Die britische Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank werden Eltern.

Das Paar verkünde mit großer Freude, „früh im Jahr 2021 ein Baby zu erwarten“, wie die königliche Familie am Freitag mitteilte. Auf Instagram teilte die Queen-Enkelin ein Foto von zwei Baby-Schuhen in Form von kleinen Bären. „Jack und ich sind so aufgeregt“, schrieb die 30-Jährige dazu. Das Paar hatte 2018 auf Schloss Windsor geheiratet.