Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie heiratet am 12. Oktober

Die Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (27 )will ihren langjährigen Freund und Verlobten Jack Brooksbank (31) am 12. Oktober heiraten. Das teilte Eugenies Vater, Prinz Andrew, per Kurznachrichtendienst Twitter mit. dpa