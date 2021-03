Baby-News : Queen-Enkelin Zara Tindall bringt Jungen zur Welt

London Für Zara und Mike Tindall ist es bereits das dritte Kind. Das wievielte Urenkel ist der Junge für die britische Königin und ihren Mann Prinz Philip?

Das Baby mit dem Namen Lucas Philip Tindall wurde bereits am Sonntag geboren, wie ein Sprecher des Paares am Mittwoch mitteilte. Es ist das zehnte Urenkelkind der Queen und nimmt den 22. Platz in der britischen Thronfolge ein.