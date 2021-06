G7-Gipfel in Cornwall : Queen scherzt beim „Familienfoto“ mit Staatschefs

Gut gelaunt : Die britische Königin Elizabeth II. beim G7-Gipfel. Foto: Oli Scarff/Pool AFP/AP/dpa

Carbis Bay Die Queen hat in ihrem Leben schon so manchen hochrangigen Regierungschef begrüßt. Beim G7-Gipfel in Cornwall gab sie sich betont locker.

„Are you supposed to be looking as if you're enjoying yourself?“: Bei einem Empfang im Rahmen des G7-Gipfels im englischen Cornwall hat die Queen (95) mit einem Scherz für gute Stimmung gesorgt.

Während die britische Königin mit den Staatenlenkern der führenden westlichen Wirtschaftsmächte für ein etwas steif wirkendes Gruppenfoto mit coronabedingt gebührendem Abstand posierte, fragte die Meisterin des Small Talks in die Runde: „Soll man jetzt so tun, als würde man sich vergnügen?“ - US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron lachten.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Großbritanniens Premier Boris Johnson antwortete: „Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns vergnügt, obwohl es nicht so aussieht.“

Die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Japans und Kanadas beraten noch bis Sonntag im englischen Cornwall über die großen Fragen der Weltpolitik. Königin Elizabeth II. und weitere Royals hatten die Staatenlenker am Freitagabend in einem botanischen Garten in der Nähe des Tagungsorts mit einem Empfang zum Auftakt willkommen geheißen.

Die britische Königin Elizabeth II. (r) mit den Herzoginnen Kate (l) und Camilla in Carbis Bay. Foto: Oli Scarff/PA Wire/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. (m.) mit Präsident Emmanuel Macron (2.v.r), Boris Johnson (2.v.l), und Joe Biden (l) beim G7-Gipfel. Foto: Jack Hill/The Times Pool/AP/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. (r) mit Angela Merkel (l-r), Yoshihide Suga, Premierminister von Japan, und Emmanuel Macron. Foto: Karwai Tang/G7 Cornwall 2021/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. (vorne r) mit Prinz Charles (l) und Camilla sowie Kate und Prinz William. Foto: Jack Hill/The Times/PA Wire/dpa