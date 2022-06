Rockband : Queen will unbekannten Mercury-Song veröffentlichen

London „Bewegend und schön“ soll ein bislang unbekannter Song von Queen-Frontmann Freddie Mercury sein. Seine Bandkollegenwollen das Lied posthum veröffentlichen.

Die Rockband Queen will einen bislang unbekannten Song aus ihrer Zeit mit dem 1991 gestorbenen Sänger Freddie Mercury veröffentlichen. Das Lied mit dem Titel „Face It Alone“ werde im September herauskommen, kündigten Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor in einem BBC-Interview an.