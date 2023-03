US-Schauspielerin : Quinta Brunson findet Filmpreise zuhause „widerwärtig“

Trophäe in der Hand - schön. Trophäe im eigenen Haus - nein, danke. Quinta Brunson will ihre diversen Preise auslagern. Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Los Angeles „Abbott Elementary“ ist Abräumer der diesjährigen Award-Saison. Allein drei Golden Globes heimste die Comedyserie ein. Mit dem Zurschautellen der Preise hat die Hauptdarstellerin allerdings ein Problem.

Bei den Critics Choice Awards wurde die Produktion als beste Comedy-Serie gekrönt. Der Preis für das beste Ensemble in einer Comedyserie ging bei den Screen Actors Guild Awards an den Cast von „Abbott Elementary“. Und am Wochenende konnte Brunson zusätzlich noch die Auszeichnung bei den Film Independent Spirit Awards als beste Hauptdarstellerin in einer neuen, drehbuchbasierten Serie einheimsen.