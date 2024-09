Comeback Raab verliert Boxkampf - und kommt zurück ins Fernsehen

In den vergangenen Monaten war dann ein großes Geheimnis um alles gemacht worden, was mit dem Kampf zu tun hatte - und mit Raab. Alles war auf den einen Moment ausgerichtet, in dem das Fernsehpublikum den mittlerweile 57 Jahre alten Entertainer, der von vielen Fans immer noch verehrt wird, nach fast einem Jahrzehnt mal wieder zu Gesicht bekommt. So banal, so wirkmächtig. Angeblich kannte niemand sein derzeitiges Aussehen. „So wie ich das einschätze, wird er zwischen 85 und 90 Kilo wiegen“, las Boxkommentator Frank „Buschi“ Buschmann im Kaffeesatz.