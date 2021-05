Liedermacher : Rainald Grebe schwer krank: „Ich hatte sechs Schlaganfälle“

Berlin Der für sein „Brandenburg“-Lied bekannte Musiker Rainald Grebe hat eine schwere Krankheit, die ihn öfter Schlaganfälle erleiden lässt. In einem Interview sprach er nun über den Tod.

„Der Tod sitzt in der Kantine, der Tod isst Essen zwei“, singt Grebe. Der Tod, „die alte Ich-AG, see you soon“. Wie sehr sich Grebe selbst mit einem „Bis bald“ des Todes auseinandersetzen muss, erzählte der 50-Jährige nun der „Berliner Zeitung am Wochenende“.

Grebe sagte, er finde es „relevant“, dass Ärzte ihm die Frage beantworten: Wie lange noch? „Es könnte in diesem Jahr passieren, dass ich nur noch im Rollstuhl sitze.“ Er freue sich aber auf sein am 31. Juli in der Berliner Waldbühne geplantes Konzert. „Das ist diese Sehnsucht, dass man einmal was ganz Großes macht, an das sich alle erinnern.“