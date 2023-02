Schauspieler : Ralf Moeller hat seinen Eltern veganes Essen untergejubelt

Deutschland Beim Essen kommt es vor allem auf den Geschmack an. Nach diesem Prinzip hat Schauspieler Ralf Moeller seine Eltern bekocht.

Dazu habe es damals eine leichte Tomatensoße gegeben. „Und so habe ich das immer mal wieder gemacht, ohne es groß zu sagen“, berichtete er. „Irgendwann sagte ich aber: Hier, ihr wisst aber schon, dass ihr die letzten zwei Wochen immer mal wieder vegan gegessen habt?“ Der Kommentar seiner Eltern sei gewesen: „Ach so, nun gut. Aber es hat geschmeckt.“

Mutters Rouladen hat er geliebt

Moellers Eltern spielen eine große Rolle in seinem Leben. Den Corona-Lockdown verbrachte er bei ihnen in Recklinghausen - eigentlich wohnt er in Los Angeles. Vater Helmut, einst Schweißer und Schlosser, starb dann im Mai 2022.