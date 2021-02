Corona-Krise : Ralf Moeller ist dankbar für seine Zeit mit Eltern

Der Schauspieler Ralf Moeller kümmert sich seit Monaten um seine Eltern in Recklinghausen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Recklinghausen Der Schauspieler, der seit Jahren in den USA lebt, ist dieser Tage in Recklinghausen anzutreffen. Er kümmert sich dort um seine betagte Mutter und den noch betagteren Vater.

Moeller wohnt momentan in der oberen Etage seines Hauses in Recklinghausen - seine Mutter Ursula (84) und sein Vater Helmut (91) leben im Erdgeschoss. Moeller will sie zu ihrem Impftermin im März begleiten. Im August schlug er sein Lager auf.