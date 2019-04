später lesen Tod mit 81 Rallyefahrerin Heidi Hetzer gestorben Teilen

Twittern

Teilen



Die Berliner Rallyefahrerin Heidi Hetzer ist tot. Sie sei über die Ostertage gestorben, teilten ihr Sohn und ihre Tochter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Sie war zu Hause in ihrer Wohnung in Berlin, als es geschah.“ Hetzer wurde 81 Jahre alt. dpa