Musik Rapper Drake will Musikpause einlegen

Gerade hat Rapper Drake (36) ein neues Album veröffentlicht, doch nun will er aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen. Er werde wohl für eine Weile keine Musik machen, sagte Drake in der Show „Table for One“ beim Radiosender SiriusXM. Er müsse sich auf seine Gesundheit konzentrieren. Schon seit Jahren habe er die „verrücktesten“ Magenprobleme, sagte der Musiker, ohne genauer auf eine mögliche Diagnose einzugehen.