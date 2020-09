Der Mann mit dem Rollator : Rekord-Spendensammler Moore erobert die Kinoleinwand

London Der Rummel um den 100-jährigen Spendensammler hört gar nicht mehr auf: ein Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, von der Queen höchstselbst zum Ritter geschlagen, eine Biografie - und nun noch ein Spielfilm über sein Leben.

Der Weltkriegsveteran hat einen Vertrag mit der Produktionsfirma Fred Films and Powder Keg Pictures („Fisherman's Friends“, „Finding Your Feet“) unterschrieben, wie am Mittwoch bekannt wurde. „Wir sind geehrt, diese einzigartige und inspirierende Geschichte erzählen zu dürfen und freuen uns darauf, dass unser Publikum den Mann hinter den Schlagzeilen kennenlernen darf“, schrieben die Autoren und Produzenten in einem gemeinsamen Statement.