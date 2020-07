Surfende Hunde : Rekorde rund um den Sommer

Hund Abbie Girl nahm am Loews-Hunde-Surfwettbewerb am Imperial Beach in Kalifornien teil. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Die längste je von einem Hund gesurfte Welle oder der größte Wasserball der Welt? Bei Rekorden sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sieben Spitzenleistungen, die Lust auf Sommer machen.

Strandkörbe sind nur was für Pärchen? Von wegen. Im laut Hersteller größten Strandkorb der Welt auf der Ostseeinsel Usedom sollen bis zu 70 Urlauber Platz finden. Der Schattenspender misst sechs Meter in der Breite, vier in der Höhe und drei in der Tiefe - selbst ein WLAN-Hotspot ist eingebaut. Für den XXL-Korb auf der Promenade in Heringsdorf brauchte es einen Statiker und ein eigenes Fundament. Seit 2014 lädt er zum Verweilen ein.