Auszeichnungen Restaurantserie „The Bear“ gewinnt erste Emmys

Die Restaurantserie „The Bear - King of the Kitchen“ hat zu Beginn der 75. Emmy-Verleihung in Los Angeles in den Schauspieler-Kategorien für Comedyserien groß abgeräumt. Als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie wurde Jeremy Allen White ausgezeichnet. Er spielt in der Serie einen erfolgreichen Chefkoch in einem Edelrestaurant, der nach dem Tod seines Bruders dessen Sandwich-Schnellrestaurant übernimmt.